Convocati Genoa per la sfida al Verona: la lista di Ballardini (Di venerdì 24 settembre 2021) Davide Ballardini ha diramato l’elenco dei giocatori Convocati per la sfida di domani contro il Verona: la lista di Ballardini Davide Ballardini ha diramato l’elenco dei giocatori Convocati per la sfida di domani contro il Verona. Ancora out Felipe Caicedo, come aveva annunciato il tecnico in conferenza stampa. Portieri: Andrenacci, Semper, Sirigu. Difensori: Bani, Biraschi, Cambiaso, Criscito, Ghiglione, Maksimovic, Sabelli, Vanheusden, Vasquez. Centrocampisti: Badelj, Behrami, Fares, Hernani, Melegoni, Rovella, Toure. Attaccanti: Bianchi, Destro, Ekuban, Kallon, Pandev. L’elenco dei Convocati per #GenoaVerona. pic.twitter.com/aMUu24cgIy — Genoa CFC ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 settembre 2021) Davideha diramato l’elenco dei giocatoriper ladi domani contro il: ladiDavideha diramato l’elenco dei giocatoriper ladi domani contro il. Ancora out Felipe Caicedo, come aveva annunciato il tecnico in conferenza stampa. Portieri: Andrenacci, Semper, Sirigu. Difensori: Bani, Biraschi, Cambiaso, Criscito, Ghiglione, Maksimovic, Sabelli, Vanheusden, Vasquez. Centrocampisti: Badelj, Behrami, Fares, Hernani, Melegoni, Rovella, Toure. Attaccanti: Bianchi, Destro, Ekuban, Kallon, Pandev. L’elenco deiper #. pic.twitter.com/aMUu24cgIy —CFC ...

Advertising

sportface2016 : #SerieA I convocati di #Ballardini per #GenoaVerona - CalcioNews24 : I convocati di #Ballardini - pianetagenoa : I 24 convocati Genoa: tornano Ekuban e Biraschi, out Buksa, Caicedo e Sturaro - - sportli26181512 : Convocati Genoa: ancora fuori Caicedo, tornano Biraschi ed Ekuban: Ecco i convocati del Genoa...… - Pall_Gonfiato : #Bologna - Ecco i convocati di Sinisa #Mihajlovic per il match contro il #Genoa #BolognaGenoa -

Ultime Notizie dalla rete : Convocati Genoa Convocati Genoa per la sfida al Verona: la lista di Ballardini Davide Ballardini ha diramato l'elenco dei giocatori convocati per la sfida di domani contro il Verona: la lista di Ballardini Davide Ballardini ha diramato l'elenco dei giocatori convocati per la sfida di domani contro il Verona. Ancora out Felipe Caicedo, come aveva annunciato il tecnico in conferenza stampa. Portieri: Andrenacci, Semper, Sirigu. Difensori: Bani, Biraschi, ...

I 24 convocati Genoa: tornano Ekuban e Biraschi, out Buksa, Caicedo e Sturaro Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. Il Genoa ha reso noto l'elenco dei 24 convocati per la gara di domani alle 20.45 contro il Verona. Rispetto alla gara col Bologna, nell'elenco stilato da Ballardini tornano Ekuban e Biraschi: mancano ...

Genoa-Verona, i convocati di Ballardini: out Caicedo ed altri tre. Recupera Ekuban TUTTO mercato WEB Genoa, Ballardini: "Caicedo ha ripreso a correre, ma non sarà convocato" Per la prima volta dopo il passaggio di proprietà da Enrico Preziosi al fondo 777 Partners è intervenuto ai microfoni ufficiali del Genoa il tecnico Davide Ballardini. Le sue ...

Genoa-Verona, i convocati di Davide Ballardini Resa nota la lista dei giocatori a disposizione del tecnico rossoblù per la sfida di domani Come reso noto dal Genoa, Davide Ballardini ha diramato la lista dei giocatori convocati per il match che do ...

Davide Ballardini ha diramato l'elenco dei giocatoriper la sfida di domani contro il Verona: la lista di Ballardini Davide Ballardini ha diramato l'elenco dei giocatoriper la sfida di domani contro il Verona. Ancora out Felipe Caicedo, come aveva annunciato il tecnico in conferenza stampa. Portieri: Andrenacci, Semper, Sirigu. Difensori: Bani, Biraschi, ...Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. Ilha reso noto l'elenco dei 24per la gara di domani alle 20.45 contro il Verona. Rispetto alla gara col Bologna, nell'elenco stilato da Ballardini tornano Ekuban e Biraschi: mancano ...Per la prima volta dopo il passaggio di proprietà da Enrico Preziosi al fondo 777 Partners è intervenuto ai microfoni ufficiali del Genoa il tecnico Davide Ballardini. Le sue ...Resa nota la lista dei giocatori a disposizione del tecnico rossoblù per la sfida di domani Come reso noto dal Genoa, Davide Ballardini ha diramato la lista dei giocatori convocati per il match che do ...