Convocati Atalanta per la sfida all’Inter: la lista di Gasperini (Di venerdì 24 settembre 2021) Inter Atalanta, ecco i Convocati di Gasperini per la gara contro i nerazzurri: la scelta su Muriel Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha stilato la lista dei Convocati per la partita contro l’Inter. Nella lista dei 22 spicca l’assenza di Luis Muriel, ancora alle prese con l’infortunio che lo sta bloccando da inizio stagione: Portieri: Musso, Rossi, Sportiello. Difensori: Demiral, Djimsiti, Gosens, Lovato, Maehle, Palomino, Pezzella, Toloi, Zappacosta. Centrocampisti: De Roon, Freuler, Koopmeiners, Pasalic, Pessina. Attaccanti: Ilicic, Malinovskyi, Miranchuk, Piccoli, Zapata. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 settembre 2021) Inter, ecco idiper la gara contro i nerazzurri: la scelta su Muriel Il tecnico dell’Gian Pieroha stilato ladeiper la partita contro l’Inter. Nelladei 22 spicca l’assenza di Luis Muriel, ancora alle prese con l’infortunio che lo sta bloccando da inizio stagione: Portieri: Musso, Rossi, Sportiello. Difensori: Demiral, Djimsiti, Gosens, Lovato, Maehle, Palomino, Pezzella, Toloi, Zappacosta. Centrocampisti: De Roon, Freuler, Koopmeiners, Pasalic, Pessina. Attaccanti: Ilicic, Malinovskyi, Miranchuk, Piccoli, Zapata. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Pall_Gonfiato : #Atalanta - Ecco la lista diramata da Gianpiero #Gasperini per il match contro l'#Inter #SerieA #InterAtalanta - SpazioInter : I convocati dell'Atalanta: confermata l'assenza in attacco! - - Atalantinicom : #Atalanta - Sono 22 i calciatori convocati da Gasperini#Atalanta - - _intermagazine : Qui Atalanta, sono 22 i convocati da Gasperini per l’Inter: l’elenco completo - news24_inter : #InterAtalanta , i convocati di Gasperini ?? #inter -