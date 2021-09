Conferenza stampa Pioli: «Giroud può essere convocato. Spezia? Non pensiamo all’anno scorso» (Di venerdì 24 settembre 2021) Conferenza stampa Pioli: le parole del tecnico del Milan alla vigilia del match contro lo Spezia. Le sue dichiarazioni Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato alla vigilia del match contro lo Spezia. Le sue dichiarazioni. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI TIFOSI – «Con i nostri tifosi abbiamo più energia, entusiasmo e sostegno. Siamo partiti bene in casa ma siamo solo all’inizio. Domani non siamo a San Siro e giochiamo contro avversari da rispettare». Spezia – «Non pensiamo all’anno scorso. Dobbiamo giocare da Milan con le nostre qualità e le nostre caratteristiche». BRAHIM DIAZ – «Brahim sta bene come tutti. Valuterò le condizioni dei miei giocatori per schierare la formazione migliore ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 settembre 2021): le parole del tecnico del Milan alla vigilia del match contro lo. Le sue dichiarazioni Stefano, tecnico del Milan, ha parlato alla vigilia del match contro lo. Le sue dichiarazioni. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI TIFOSI – «Con i nostri tifosi abbiamo più energia, entusiasmo e sostegno. Siamo partiti bene in casa ma siamo solo all’inizio. Domani non siamo a San Siro e giochiamo contro avversari da rispettare».– «Non. Dobbiamo giocare da Milan con le nostre qualità e le nostre caratteristiche». BRAHIM DIAZ – «Brahim sta bene come tutti. Valuterò le condizioni dei miei giocatori per schierare la formazione migliore ...

