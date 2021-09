Concerti, gli organizzatori tutti riuniti a San Siro: “Abbiamo perso il 99% dei ricavi. Siamo anche disposti alla scelta della disperazione ma basta capienze ridotte” (Di venerdì 24 settembre 2021) Ora o mai più. Uniti, anche se concorrenti, in un solo grido di disperazione. Allo Stadio San Siro di Milano si è tenuta una importante conferenza stampa promossa e organizzata da tutti i produttori di musica live e dalle Associazioni di categoria del settore per invitare il Governo a prendere una posizione netta e precisa per la ripartenza a capienza piena dei grandi eventi e dei Concerti al chiuso. In prima fila Vincenzo Spera presidente di Assomusica, Ferdinando Salzano (Friends And Partners), Clemente Zard (Vivo Concerti), Roberto De Luca (Live Nation Italia), Danilo Mancuso (DM Produzioni), Andrea Peroni (Vertigo), Daniele Parascandolo (Magellano Concerti), Francesco Barbaro (OTR Live), Pietro Fuccio (DNA Concerti), Mimmo D’Alessandro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) Ora o mai più. Uniti,se concorrenti, in un solo grido di. Allo Stadio Sandi Milano si è tenuta una importante conferenza stampa promossa e organizzata dai produttori di musica live e dalle Associazioni di categoria del settore per invitare il Governo a prendere una posizione netta e precisa per la ripartenza a capienza piena dei grandi eventi e deial chiuso. In prima fila Vincenzo Spera presidente di Assomusica, Ferdinando Salzano (Friends And Partners), Clemente Zard (Vivo), Roberto De Luca (Live Nation Italia), Danilo Mancuso (DM Produzioni), Andrea Peroni (Vertigo), Daniele Parascandolo (Magellano), Francesco Barbaro (OTR Live), Pietro Fuccio (DNA), Mimmo D’Alessandro ...

