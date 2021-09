Con tosse e raffreddore 60% italiani si isola in casa, farmacisti riferimento (Di venerdì 24 settembre 2021) La pandemia modificato le reazioni e gli atteggiamenti dei cittadini in caso di sintomi influenzali come tosse e raffreddore. In Italia più di due persone su cinque (41%) hanno dichiarato di sentirsi più riluttanti a mostrare sintomi di tosse e raffreddore quando sono in pubblico e il 60% si isola automaticamente in casa. Il 37% dei consumatori non riesce a distinguere con sicurezza i sintomi di tosse e raffreddore da altri virus. E in questo scenario i farmacisti hanno la grande opportunità di colmare le lacune e le insicurezze dei consumatori. E’ quanto emerge da una nuova ricerca europea commissionata da Johnson & Johnson Consumer Health Emea in occasione della Giornata mondiale dei farmacisti, che si celebra ... Leggi su italiasera (Di venerdì 24 settembre 2021) La pandemia modificato le reazioni e gli atteggiamenti dei cittadini in caso di sintomi influenzali come. In Italia più di due persone su cinque (41%) hanno dichiarato di sentirsi più riluttanti a mostrare sintomi diquando sono in pubblico e il 60% siautomaticamente in. Il 37% dei consumatori non riesce a distinguere con sicurezza i sintomi dida altri virus. E in questo scenario ihanno la grande opportunità di colmare le lacune e le insicurezze dei consumatori. E’ quanto emerge da una nuova ricerca europea commissionata da Johnson & Johnson Consumer Health Emea in occasione della Giornata mondiale dei, che si celebra ...

