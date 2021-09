“Com’è stato” la vita del campo rom attraverso l’esperienza del lockdown (Di venerdì 24 settembre 2021) Con immagini girate qualche mese prima dell’arrivo del Coronavirus, il collettivo ha deciso di procedere con un montaggio diverso da quello pensato in precedenza, cercando di esorcizzare la paura della pandemia entrando al tempo stesso in empatia con un “popolo invisibile”, come lo chiama il regista Filippo Pax. Scene tratte dal breve cortometraggio “Com’è stato” L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di venerdì 24 settembre 2021) Con immagini girate qualche mese prima dell’arrivo del Coronavirus, il collettivo ha deciso di procedere con un montaggio diverso da quello pensato in precedenza, cercando di esorcizzare la paura della pandemia entrando al tempo stesso in empatia con un “popolo invisibile”, come lo chiama il regista Filippo Pax. Scene tratte dal breve cortometraggio “” L'articolo proviene da City Roma News.

