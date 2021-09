Come la Cina esporta l’autoritarismo e come può reagire il mondo democratico (Di venerdì 24 settembre 2021) «La Cina non ha mai invaso o attaccato altri, non vuole diventare una potenza egemonica». Lo scorso 21 settembre il presidente cinese Xi Jinping è intervenuto in videoconferenza alla 76a Assemblea generale delle Nazioni Unite, rispondendo – indirettamente – al presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, che nel suo discorso aveva detto di non voler fomentare una nuova guerra fredda vendendo sottomarini nucleari all’Australia. In una frase, Xi Jinping ha accusato le operazioni americane e ha rafforzato l’immagine del suo Paese nel quadro internazionale, legittimando i suoi comportamenti, dimostrando una presunta superiorità del modello cinese su quello delle democrazie occidentali. È un atteggiamento ricorrente a Pechino, da tempo: l’obiettivo della Cina non è tanto fare proselitismo marxista-comunista o diffondere le idee del partito, quanto raggiungere ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 24 settembre 2021) «Lanon ha mai invaso o attaccato altri, non vuole diventare una potenza egemonica». Lo scorso 21 settembre il presidente cinese Xi Jinping è intervenuto in videoconferenza alla 76a Assemblea generale delle Nazioni Unite, rispondendo – indirettamente – al presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, che nel suo discorso aveva detto di non voler fomentare una nuova guerra fredda vendendo sottomarini nucleari all’Australia. In una frase, Xi Jinping ha accusato le operazioni americane e ha rafforzato l’immagine del suo Paese nel quadro internazionale, legittimando i suoi comportamenti, dimostrando una presunta superiorità del modello cinese su quello delle democrazie occidentali. È un atteggiamento ricorrente a Pechino, da tempo: l’obiettivo dellanon è tanto fare proselitismo marxista-comunista o diffondere le idee del partito, quanto raggiungere ...

