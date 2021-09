Advertising

Sil25Par : RT @CorriereCitta: Cocaina, hashish e crack: così l’organizzazione si muoveva tra il Lazio e la Campania, blitz anche a Roma - CorriereCitta : Cocaina, hashish e crack: così l’organizzazione si muoveva tra il Lazio e la Campania, blitz anche a Roma - NDroghe : 'aveva addosso 5 gr di #cocaina [..] nel soggiorno 8 gr di #cocaina [..] trovato in possesso 3,37 gr di #cocaina [.… - Scisciano : Caserta. Spaccio di hashish, marijuana, crack e cocaina: 13 arresti nel casertano: Caserta, 23 Settembre – Tredici… - NDroghe : 'innumerevoli cessioni di #cocaina, #hashish, #marijuana e #crack a favore di #consumatori' #rassegnastampa… -

Ultime Notizie dalla rete : Cocaina hashish

La Rampa

4 di, suddivisa in 14 dosi; gr. 14 di, suddivisi in 26 dosi; gr. 20 di marijuana , suddivisa in 16 bustine; 219 in banconote di piccolo taglio. Allo "Zen 2", i Carabinieri della ...Nel corso dell'attività investigativa sono stati sequestrati oltre 5 chili die tre di, con contestuale arresto in flagranza del reato di complessivi 15 soggetti per detenzione ai ...Nella mattinata odierna, a Minturno, Vairano Patenora (CE), Mantova, Teramo, Isernia, Roma e Napoli i militari della Compagnia di Formia, con l’ausilio di ...Circa 200 grammi di hashish . e una dose di cocaina da 0,8 grammi. E’ il quantitativo di droga trovato sia addosso a lui sia nella casa in cui era sottoposto a sorveglianza spec ...