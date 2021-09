Clima: Draghi all'Onu, 'da giovani spinta, ascoltiamoli, erediteranno pianeta' (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma, 24 set. (Adnkronos) - “La prossima settimana, 400 giovani da tutto il mondo si incontreranno a Milano per formulare le loro proposte sul contrasto al cambiamento Climatico. Negli ultimi anni sono stati spesso i giovani a essere portatori di cambiamento e a spingerci a fare di più. È nostro dovere ascoltarli perché saranno loro a ereditare il pianeta”. Così il premier Mario Draghi, intervenendo al dibattito generale della 76esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma, 24 set. (Adnkronos) - “La prossima settimana, 400da tutto il mondo si incontreranno a Milano per formulare le loro proposte sul contrasto al cambiamentotico. Negli ultimi anni sono stati spesso ia essere portatori di cambiamento e a spingerci a fare di più. È nostro dovere ascoltarli perché saranno loro a ereditare il”. Così il premier Mario, intervenendo al dibattito generale della 76esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

