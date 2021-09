Clamorosa sentenza di Palermo che cancella la teoria della Trattativa: ora i magistrati riflettono sul ricorso (Di venerdì 24 settembre 2021) La Corte d'appello ha mandato assolti tutti gli imputati del processo sulla Trattativa Stato - mafia, a partire dagli alti ufficiali dei carabinieri ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 24 settembre 2021) La Corte d'appello ha mandato assolti tutti gli imputati del processo sullaStato - mafia, a partire dagli alti ufficiali dei carabinieri ...

Advertising

marcodimaio : Anni di indagini e teoremi politici basati su una presunta trattativa tra Stato e mafia che non è MAI esistita. Lo… - GraziaMontefal2 : RT @marcodimaio: Anni di indagini e teoremi politici basati su una presunta trattativa tra Stato e mafia che non è MAI esistita. Lo dice un… - 1Clochard : RT @marcodimaio: Anni di indagini e teoremi politici basati su una presunta trattativa tra Stato e mafia che non è MAI esistita. Lo dice un… - PiazzapulitaLA7 : Ieri la sentenza sulla trattativa Stato-mafia: non fu reato. Lo storico Paolo Mieli ci aiuta a fare chiarezza.… - Laila76913893 : RT @marcodimaio: Anni di indagini e teoremi politici basati su una presunta trattativa tra Stato e mafia che non è MAI esistita. Lo dice un… -