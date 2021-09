Città Metropolitana ultimerà entro il 2022 il potenziamento della SP 415 dall’interconnessione con la «Cerca» fino all’innesto con A58-TEEM

(Di venerdì 24 settembre 2021) Il traffico verrà deviato da ottobre per 18 mesi su una bretella di cantiere. Inevitabili gli incolonnamenti. L’opera, progettata nel 2010, avrebbe dovuto essere inaugurata contestualmente all’entrata in esercizio dell’Autostrada (2015).

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Città Metropolitana

Padova News

Il sindaco rende noto che ieri a Città di Castello l'Usl Umbria 1 non ha registrato alcuna nuova positività al Covid - 19, mentre le persone guarite sono state tre. I tifernati contagiati sono ...E se specialmente in quest'ultima tra gli aspiranti consiglieri compaiono molti nomi nuovi, dell'esperienza che i Dem si fanno vanto , puntando anche sulla numero uno del partito in, la ...Monza torna ad essere vetrina dell'arte. Dal 25 settembre al 12 dicembre si tiene Biennale Monza con un'edizione ricca di novità. A partire dalla location: l'edizione 2021, infatti, si terrà al Belved ...“Sul termovalorizzatore Raggi dice una totale idiozia. Tutte le grandi capitali del mondo hanno dei termovalorizzatori, ce lo hanno anche le città italiane, è l’unico modo di risolvere il problema dei ...