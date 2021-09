Ciclismo, Mondiali 2021: Salvatore Puccio riserva dell’Italia. Scelta la formazione degli azzurri: Colbrelli capitano (Di venerdì 24 settembre 2021) Salvatore Puccio sarà la riserva dell’Italia nella prova in linea elite maschile dei Mondiali 2021 di Ciclismo, in programma domenica 26 settembre nelle Fiandre (partenza alle ore 10.25). Il suo nome, infatti, non compare nella startlist diffusa ufficialmente dalla UCI a due giorni dall’evento più atteso dalla rassegna iridata. Il 32enne era stato portato in Belgio insieme agli altri otto azzurri, il CT Davide Cassani ha poi scelto la riserva a ridosso della competizione più attesa dell’anno. Il siciliano della Ineos Grenadiers, quest’anno schierato al Giro d’Italia e alla Vuelta di Spagna in supporto a Egan Bernal, era reduce da due discrete prestazioni al Memorial Pantani e al Trofeo Matteotti. Questa dunque la ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 settembre 2021)sarà lanella prova in linea elite maschile deidi, in programma domenica 26 settembre nelle Fiandre (partenza alle ore 10.25). Il suo nome, infatti, non compare nella startlist diffusa ufficialmente dalla UCI a due giorni dall’evento più atteso dalla rassegna iridata. Il 32enne era stato portato in Belgio insieme agli altri otto, il CT Davide Cassani ha poi scelto laa ridosso della competizione più attesa dell’anno. Il siciliano della Ineos Grenadiers, quest’anno schierato al Giro d’Italia e alla Vuelta di Spagna in supporto a Egan Bernal, era reduce da due discrete prestazioni al Memorial Pantani e al Trofeo Matteotti. Questa dunque la ...

