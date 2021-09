Ciclismo | Marino Amadori | “Aleotti e Tiberi da corse a tappe” Analisi | perché i giovani italiani maturano più tardi

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 settembre 2021) Oggi, in Belgio, si assegnerà il titolo U23 maschile ai Mondiali di2021. L’Italia si presenta ai nastri di partenza con una Nazionale molto competitiva, peraltro in grado di adattarsi a diversi scenari tattici. Alla gara prenderanno parte Filippo Baroncini, Michele Gazzoli, Marco Frigo, Luca Colnaghi, Luca Coati e Filippo Zana. La compagine tricolore è reduce dalla medaglia d’argento di Baroncini agli Europei di Trento. In quella circostanza aveva impressionato anche Zana, forse il migliore in assoluto in salita e capace di staccare anche lo spagnolo Juan Ayuso. Con, ct della Nazionale U23, abbiamo analizzato le chance del promettente corridore della Bardiani in questa rassegna iridata: “Sicuramente il percorso è meno impegnativo che all’Europeo. Però, se la corsa viene selettiva, Zana è uno che anche sugli ...