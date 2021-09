Ciclismo | le pagelle della quinta giornata dei Mondiali 2021 | Baroncini e l’Italia U23 giganteggiano

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 settembre 2021) Idisu strada, dopo un giorno di riposo, sono ripartiti nel migliore dei modi per. Filippo, infatti, ha conquistato il successo nella prova in linea riservata agli U23. Nella gara in questione, peraltro, il Bel Paese ha dominato con anche Michele Gazzoli e Luca Colnaghi che si sono piazzati nei 10. Tra gli juniores, invece, in una gara in cui Dario Igor Belletta ha messo in mostra tutto il suo talento, ha trionfato il norvegese Per Strand Hagenes, fuoriclasse in erba nele grande interprete anche dello sci di fondo. Di seguito andiamo a dare i voti ai protagonisti dicon le nostre. LEDEI ...