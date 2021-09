Ciclismo | Ion Izagirre lascia l’Astana e passa alla Cofidis

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 settembre 2021) Ionlasca. La formazione WorldTour francese ha ufficializzato oggi l’ingaggio del 32enne spagnolo. Dopo tre stagioni nella formazione kazaka, quindi, avrà la possibilità di mettersi in luce nella compagine transalpina. In carriera ha vinto di Giro dei Paesi Baschi, Giro di Polonia, nonché di tappa a Giro d’Italia, Tour de France e Vuelta a España, ha raccolto un totale di 15 successi nel corso della sua carriera iniziata nel 2011 in maglia Euskaltel Euskadi. Un rinforzo importante per lain vista della nuova stagione nella quale la formazione transalpina punterà al rilancio dopo un’annata non totalmente positiva. Foto: Shutterstock