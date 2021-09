Ci sono riusciti: ora potremo toccare gli ologrammi come in un film di fantascienza (Di venerdì 24 settembre 2021) Il sistema è stato sviluppato dai ricercatori dell’Università di Glasgow sfruttando una tecnologia “aeroaptica”. Ecco i possibili scenari. Presto potremo toccare gli ologrammi (Getty Images)toccare gli ologrammi non è più solo un’idea da fantascienza, ma presto potrebbe divenire realtà. Un team di ricercatori dell’Università di Glasgow difatti ha sviluppato un sistema di “pseudo” ologrammi. La tecnologia utilizzata è definita “aeroaptica”. In questo modo si possono ricreare sensazioni di contatto utilizzando degli appositi getti d’aria. Questi sono diretti e controllati minuziosamente grazie a dei componenti di facile reperibilità sul mercato. Il sistema ideato dai ricercatori scozzesi prende il nome di ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 24 settembre 2021) Il sistema è stato sviluppato dai ricercatori dell’Università di Glasgow sfruttando una tecnologia “aeroaptica”. Ecco i possibili scenari. Prestogli(Getty Images)glinon è più solo un’idea da, ma presto potrebbe divenire realtà. Un team di ricercatori dell’Università di Glasgow difatti ha sviluppato un sistema di “pseudo”. La tecnologia utilizzata è definita “aeroaptica”. In questo modo si posricreare sensazioni di contatto utilizzando degli appositi getti d’aria. Questidiretti e controllati minuziosamente grazie a dei componenti di facile reperibilità sul mercato. Il sistema ideato dai ricercatori scozzesi prende il nome di ...

Link4Universe : Come rifugiati nigeriani sono riusciti a bloccare la desertificazione accelerata nel nord del Camerun, grazie ad un… - Eurosport_IT : 'Vai piano, rallenta!' ?? I tifosi belgi ci hanno provato a non far vincere il nostro Pippo Ganna ma non ci sono ri… - Giusepp37164800 : Ipotizziamo che qualche giorno prima dell'inizio della pandemia fosse stato Salvini o Meloni il premier, se prima d… - P_asquy : @italianarmyfam_ @BTS_twt Penso che sia proprio orgoglioso di quanto abbiano innalzato il valore e la considerazion… - HWAMISTAR : davvero gli ateez l'unica cosa bella della mia vita, non sto per non bene oggi, ma loro sono riusciti a migliorarmi la giornata?? -

Ultime Notizie dalla rete : sono riusciti Covid, due fratelli anziani soccorsi dai pompieri: positivi ...di un condominio di una zona centrale di Catania sono stati soccorsi dai vigili del fuoco che sono entrati nella loro abitazione dopo la richiesta di aiuto di alcuni familiari che non erano riusciti ...

Flaccadori e Molin presentano la sfida con la Virtus Bologna ... non sempre in partita siamo riusciti a replicare quanto di buono mostrato in palestra ma stiamo facendo passi in avanti. Abbiamo avuto alcuni contrattempi, come lo stop di Caroline, ma sono contento ...

E se si potessero toccare gli ologrammi? Ricercatori britannici ci sono riusciti DDay.it - Digital Day Gestire al meglio i PC aziendali, anche quando sono spenti Il lavoro da remoto pone nuove sfide nell'amministrazione un ampio numero di PC all'interno della propria rete aziendale: con i processori Ryzen PRO AMD fornisce un completo supporto hardware al dipar ...

La tecnologia di Oppo in passerella con la creatività di Marco Rambaldi I nuovissimi modelli della Reno6 Series hanno giocato un ruolo da protagonista nella sfilata del giovane designer italiano durante la Fashion Week milanese, celebrando la fusione tra tecnologia, arte ...

...di un condominio di una zona centrale di Cataniastati soccorsi dai vigili del fuoco cheentrati nella loro abitazione dopo la richiesta di aiuto di alcuni familiari che non erano...... non sempre in partita siamoa replicare quanto di buono mostrato in palestra ma stiamo facendo passi in avanti. Abbiamo avuto alcuni contrattempi, come lo stop di Caroline, macontento ...Il lavoro da remoto pone nuove sfide nell'amministrazione un ampio numero di PC all'interno della propria rete aziendale: con i processori Ryzen PRO AMD fornisce un completo supporto hardware al dipar ...I nuovissimi modelli della Reno6 Series hanno giocato un ruolo da protagonista nella sfilata del giovane designer italiano durante la Fashion Week milanese, celebrando la fusione tra tecnologia, arte ...