Chi era la madre uccisa a Cremona dal figlio in fuga: il corpo trovato dal marito (Di venerdì 24 settembre 2021) Chi era la madre uccisa a Cremona dal figlio in fuga. Si chiama Fatna Moukhrif, la donna di 54 anni che è stata uccisa dal figlio in un appartamento a Cremona. La 54enne viveva con due dei suoi quattro figli e il marito. Uno di loro si è tolto la vita precipitando da una finestra qualche anno fa. L’omicida invece soffrirebbe di disturbi psichici. A trovare il cadavere della donna è stato il marito che era appena rientrato da lavoro. Si chiamava Fatna Moukhrif, la donna di 54 anni che è stata uccisa a coltellate dal figlio. L’omicidio si è verificato a Cremona nella mattinata di giovedì 23 settembre. Subito dopo aver commesso il reato, il ragazzo è fuggito. La polizia ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 24 settembre 2021) Chi era ladalin. Si chiama Fatna Moukhrif, la donna di 54 anni che è statadalin un appartamento a. La 54enne viveva con due dei suoi quattro figli e il. Uno di loro si è tolto la vita precipitando da una finestra qualche anno fa. L’omicida invece soffrirebbe di disturbi psichici. A trovare il cadavere della donna è stato ilche era appena rientrato da lavoro. Si chiamava Fatna Moukhrif, la donna di 54 anni che è stataa coltellate dal. L’omicidio si è verificato anella mattinata di giovedì 23 settembre. Subito dopo aver commesso il reato, il ragazzo è fuggito. La polizia ...

