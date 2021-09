Chi è Valentina Sganga, candidata del M5s alle elezioni comunali di Torino (Di venerdì 24 settembre 2021) Mentre si va verso la conclusione dell’esperienza targata Movimento 5 stelle del Comune di Torino, la sindaca uscente Chiara Appendino ha deciso di non ricandidarsi, decidendo di lasciare ad altri esponenti pentastellati torinesi la corsa per la guida del capoluogo piemontese. La scelta è caduta su un’altra donna, la 35enne Valentina Sganga. La sua candidatura alle elezioni comunali del prossimo 3 e 4 ottobre è il risultato del voto online sulla piattaforma SkyVote dove Sganga, con il 54 per cento dei voti degli iscritti del Movimento 5 Stelle, ha superato il suo avversario in pectore, il radiologo trentanovenne Andrea Russi, presidente della III Commissione, Commercio e Turismo del comune di Torino, che ha ha raccolto il 45,76 per cento delle ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 settembre 2021) Mentre si va verso la conclusione dell’esperienza targata Movimento 5 stelle del Comune di, la sindaca uscente Chiara Appendino ha deciso di non ricandidarsi, decidendo di lasciare ad altri esponenti pentastellati torinesi la corsa per la guida del capoluogo piemontese. La scelta è caduta su un’altra donna, la 35enne. La sua candidaturadel prossimo 3 e 4 ottobre è il risultato del voto online sulla piattaforma SkyVote dove, con il 54 per cento dei voti degli iscritti del Movimento 5 Stelle, ha superato il suo avversario in pectore, il radiologo trentanovenne Andrea Russi, presidente della III Commissione, Commercio e Turismo del comune di, che ha ha raccolto il 45,76 per cento delle ...

