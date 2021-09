Chi è Stefano Turchetto, il nuovo comandante dell’operazione Irini (Di venerdì 24 settembre 2021) Sarà il contrammiraglio Stefano Turchetto a prendere il posto del collega Fabio Agostini al comando dell’operazione Irini, il massimo sforzo militare espresso dall’Unione europea per la stabilizzazione e pacificazione della Libia. Assumerà l’incarico a Centocelle dal prossimo primo ottobre, come deciso ieri dal Comitato politico e di sicurezza dell’Ue. Classe 1966, di Treviso, negli ultimi due anni Turchetto è stato comandante della Prima divisione navale di La Spezia, assumendo per quattro turni il comando dell’operazione Mare sicuro nel Mediterraneo centrale. Precedentemente (2018-2019) è stato “force commander” della missione Sophia, l’impegno europeo che ha preceduto Irini, partito nel 2015 e poi progressivamente indebolitosi (fino a perdere la ... Leggi su formiche (Di venerdì 24 settembre 2021) Sarà il contrammiraglioa prendere il posto del collega Fabio Agostini al comando, il massimo sforzo militare espresso dall’Unione europea per la stabilizzazione e pacificazione della Libia. Assumerà l’incarico a Centocelle dal prossimo primo ottobre, come deciso ieri dal Comitato politico e di sicurezza dell’Ue. Classe 1966, di Treviso, negli ultimi due anniè statodella Prima divisione navale di La Spezia, assumendo per quattro turni il comandoMare sicuro nel Mediterraneo centrale. Precedentemente (2018-2019) è stato “force commander” della missione Sophia, l’impegno europeo che ha preceduto, partito nel 2015 e poi progressivamente indebolitosi (fino a perdere la ...

Advertising

Stefano_Lupus : RT @tomasomontanari: L’arresto di #Puigdemont in Italia ci dice cosa siamo diventati, da chi siamo governati, quale idea di democrazia domi… - francesca99b : RT @Artikal: Domani 24 settembre con l'Università di Siena per la 'Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori' Per chi fosse intere… - stefano_romani : RT @BarillariDav: Ho rifiutato di partecipare a talkshow pollaio in tv. A loro interessa solo esporre il novax al pubblico ludibrio. Finché… - stefano_romani : RT @CinziaMosci: «Allora la terra intera fu presa d'ammirazione, andò dietro alla bestia e gli uomini adorarono il drago perché aveva dato… - patbon1951 : RT @eImudo: Al di là dei numeri che per me son sempre da contestualizzare. Questo signore (grazie a chi gli ha fornito materiale) con calma… -