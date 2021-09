Chi è Stefano Lo Russo, candidato di centrosinistra alle elezioni comunali di Torino (Di venerdì 24 settembre 2021) Stefano Lo Russo è il candidato della coalizione del centrodestra che correrà alla carica di sindaco di Torino alle prossime elezioni comunali del 3 e 4 ottobre, dove sfiderà il candidato del centrodestra Paolo Damilano e la candidata del M5s Valentina Sganga. La sua candidatura è il risultato delle elezioni primarie del centrosinistra dello scorso giugno, quando Lo Russo si è imposto con poco meno di 300 voti di scarto in più (4.229 voti, 37,48%) sullo sfidante, il civico Francesco Tresso (3.932 voti, 34,85%), su una platea di 11.631 elettori. Lo Russo, classe 1975, docente ordinario di geologia al Politecnico di Torino, in passato volontario con i salesiani ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 settembre 2021)Loè ildella coalizione del centrodestra che correrà alla carica di sindaco diprossimedel 3 e 4 ottobre, dove sfiderà ildel centrodestra Paolo Damilano e la candidata del M5s Valentina Sganga. La sua candidatura è il risultato delleprimarie deldello scorso giugno, quando Losi è imposto con poco meno di 300 voti di scarto in più (4.229 voti, 37,48%) sullo sfidante, il civico Francesco Tresso (3.932 voti, 34,85%), su una platea di 11.631 elettori. Lo, classe 1975, docente ordinario di geologia al Politecnico di, in passato volontario con i salesiani ...

