Chi è Luca Bernardo, il candidato di centrodestra alle elezioni comunali di Milano (Di venerdì 24 settembre 2021) Solo un accenno di politica – 2006, quando si era candidato nella lista che sosteneva Letizia Moratti – poi nulla, fino a quando gli è stato chiesto di correre alle elezioni comunali contro Beppe Sala. Luca Bernardo è il candidato sindaco della coalizione di centrodestra. Classe 1967, è primario nel reparto di pediatria dell'ospedale Fatebenefratelli. Bernardo ricopre diversi incarichi nel mondo sanitario: fa parte dell'Osservatorio nazionale per l'Infanzia del ministero dell'Istruzione ed è direttore del Centro nazionale Cyberbullismo. Nel 2017 aveva fatto parte anche dell'Autorità nazionale per l'Anticorruzione (Anac) come esperto in materie sanitarie. Il politico in famiglia è sempre stato il fratello Maurizio. Eletto nel 2006 ...

