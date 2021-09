Chi è Biagio Izzo? Età, vita privata, film e Instagram (Di venerdì 24 settembre 2021) Ecco ciò che sappiamo su Biagio Izzo, concorrente a Tale e Quale Show 2021. Età, vita privata, film, famiglia e Instagram. Chi è Biagio Izzo Nome e Cognome: Biagio IzzoData di nascita: 13 novembre 1962Luogo di Nascita: NapoliEtà: 58 anniAltezza: 1,80 cmPeso: 70 kgSegno zodiacale: ScorpioneProfessione: Attore, comico e conduttore televisivoMoglie: Federica ApicellaFigli: Ha 4 figliTatuaggi: non ha tatuaggi visibiliProfilo Instagram: @Biagio Izzo official Biagio Izzo età e L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 24 settembre 2021) Ecco ciò che sappiamo su, concorrente a Tale e Quale Show 2021. Età,, famiglia e. Chi èNome e Cognome:Data di nascita: 13 novembre 1962Luogo di Nascita: NapoliEtà: 58 anniAltezza: 1,80 cmPeso: 70 kgSegno zodiacale: ScorpioneProfessione: Attore, comico e conduttore televisivoMoglie: Federica ApicellaFigli: Ha 4 figliTatuaggi: non ha tatuaggi visibiliProfilo: @officialetà e L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Lauramara2802 : @moonlillbaby ????ma chi è ????Biagio izzo un mito ??? - Susy56069011 : RT @prelena_: 'Ma chi è?' Io Biagio lo amo ahhahahah #prelemi - MartinaPotter04 : RT @jughel_: a questo punto non so chi sia peggio tra Sara e Biagio, che se ne andassero via e per sempre #uominiedonne - Missmon40779078 : RT @jughel_: a questo punto non so chi sia peggio tra Sara e Biagio, che se ne andassero via e per sempre #uominiedonne - jughel_ : a questo punto non so chi sia peggio tra Sara e Biagio, che se ne andassero via e per sempre #uominiedonne -