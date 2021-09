Chi ben comincia arriva almeno a ridosso della vetta (Di venerdì 24 settembre 2021) Avviso: gli scaramantici non leggano le prossime righe. “Chi ben comincia è già a metà dell’opera”. Questo notissimo proverbio si scontra però con la lunghezza dell’opera, che nel caso del campionato italiano, come afferma Spalletti, è troppo lungo per anticipare alcun tipo di verdetto. Purtroppo la storia ci ha insegnato che le serie di vittorie iniziali consecutive non sempre sono state un buon viatico per il massimo risultato, almeno negli ultimi anni, e almeno per le squadre diverse dalla Juventus. Per inciso sia la Roma di Garcia nel 2013-14 (10 vittorie iniziali consecutive), che l’Inter allenata da Antonio Conte nel 2019-20 (6 vittorie iniziali consecutive) sono finite seconde nei campionati sopracitati. Beh, in fondo noi napoletani lo sappiamo bene. Entrambi i campionati illuminati da partenze sprint degli azzurri sono finiti ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 24 settembre 2021) Avviso: gli scaramantici non leggano le prossime righe. “Chi benè già a metà dell’opera”. Questo notissimo proverbio si scontra però con la lunghezza dell’opera, che nel caso del campionato italiano, come afferma Spalletti, è troppo lungo per anticipare alcun tipo di verdetto. Purtroppo la storia ci ha insegnato che le serie di vittorie iniziali consecutive non sempre sono state un buon viatico per il massimo risultato,negli ultimi anni, eper le squadre diverse dalla Juventus. Per inciso sia la Roma di Garcia nel 2013-14 (10 vittorie iniziali consecutive), che l’Inter allenata da Antonio Conte nel 2019-20 (6 vittorie iniziali consecutive) sono finite seconde nei campionati sopracitati. Beh, in fondo noi napoletani lo sappiamo bene. Entrambi i campionati illuminati da partenze sprint degli azzurri sono finiti ...

Advertising

napolista : È ancora presto, ma alla luce delle ultime stagioni anche arrivare in Champions League sarebbe già un ottimo risult… - EmpfindsamerS : RT @MinutemanItaly: Io ora a casa a letto con raffreddore e febbre. Manco vi dico panico per chi mi sta vicino. Ho dovuto fare ben 2 tampon… - e7f99033356947d : @massimodigiamb1 @kiara86769608 @virginiaraggi Le puttane e i loro figli difficilmente pagano l'affitto se possono… - maumou72 : Simone è già la seconda volta che tende a rimarcare il fatto che ha a disposizione giocatori che sono stati ben all… - itosettiMD_MBA : @cgregorio52 @StefanoPutinati Il mio discorso non è sulla colpevolezza. non si troveranno mai prove di colpevolezza… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi ben Per chi votare alle elezioni Napoli 2021? ... data, candidati e sondaggi Elezioni Napoli: per chi votare? Per capire chi votare alle elezioni ... La sua corsa a sindaco è sostenuta da ben tredici liste : Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, ...

Cesare Terranova, il giudice solo che provò a fermare i Corleonesi ...a sorvolare su chi il proprio dovere lo aveva tradito. C'era un uomo che aveva capito tutto. Lo aveva messo per iscritto nelle sue istruttorie e aveva provato a fermare il triumvirato corleonese ben ...

City Angri: chi ben inizia è a metà dell’opera. Il Direttore Generale Silvestro Mainardi invoca su ... Tutto Calcio Campano Chi sono e da che parte stanno i No-Vax in Italia Un gruppo cui fin dall'inizio è stata data una notevole visibilità mediatica, spesso legata da episodi di controversi, come la diffusione di fake news (se non addirittura tesi complottiste) e manifest ...

NBA, la decisione definitiva di Ben Simmons: ora che succede? La probabilità che capitasse era alta, e ieri abbiamo avuto la conferma: Ben Simmons non si è presentato al training camp dei Philadelphia 76ers in quanto vuole essere ceduto ad ogni costo (letteralme ...

... data, candidati e sondaggi Elezioni Napoli: pervotare? Per capirevotare alle elezioni ... La sua corsa a sindaco è sostenuta datredici liste : Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, ......a sorvolare suil proprio dovere lo aveva tradito. C'era un uomo che aveva capito tutto. Lo aveva messo per iscritto nelle sue istruttorie e aveva provato a fermare il triumvirato corleonese...Un gruppo cui fin dall'inizio è stata data una notevole visibilità mediatica, spesso legata da episodi di controversi, come la diffusione di fake news (se non addirittura tesi complottiste) e manifest ...La probabilità che capitasse era alta, e ieri abbiamo avuto la conferma: Ben Simmons non si è presentato al training camp dei Philadelphia 76ers in quanto vuole essere ceduto ad ogni costo (letteralme ...