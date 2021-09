Chelsea-Manchester City (25 settembre, ore 13:30): formazioni, quote, pronostici (Di sabato 25 settembre 2021) Il Manchester City di Pep Guardiola secondo i bookmaker è ancora leggermente favorito nella corsa al titolo, con una quota di pochissimo sotto 3.00, in media, mentre il Chelsea di Thomas Tuchel supera questo valore di un’inezia. Le due formazioni sono dunque sostanzialmente alla pari nel pronostico, ma potrebbero uscire sparigliate dopo questa sfida, della InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 25 settembre 2021) Ildi Pep Guardiola secondo i bookmaker è ancora leggermente favorito nella corsa al titolo, con una quota di pochissimo sotto 3.00, in media, mentre ildi Thomas Tuchel supera questo valore di un’inezia. Le duesono dunque sostanzialmente alla pari nel pronostico, ma potrebbero uscire sparigliate dopo questa sfida, della InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

DiMarzio : Era il 20 ottobre di 3 anni fa e nel finale di Chelsea-Manchester United scoppiò il caos tra #Sarri e #Mourinho. Do… - zazoomblog : Pronostici di oggi 25 settembre Chelsea-Manchester City Inter-Atalanta Liverpool Real Madrid e Psg - #Pronostici… - underoverbets : RT @infobetting: Chelsea-Manchester City (25 settembre, ore 13:30): formazioni, quote, - Mingaball : RT @infobetting: Chelsea-Manchester City (25 settembre, ore 13:30): formazioni, quote, - InfobettingOdds : RT @infobetting: Chelsea-Manchester City (25 settembre, ore 13:30): formazioni, quote, -