Che gioia per la showgirl e il suo compagno Christian (Di venerdì 24 settembre 2021) Si chiama Fara Alma, e il suo nome – così originale – è già di buon auspicio: Fara significa “fruttifera” e “gentile”, mentre Alma deriva dall’aggettivo latino almus, “che nutre, che dà vita”. La prima figlia di Michela Coppa, 38 anni, nasce quindi con un appellativo importante e significativo. Direttamente dalla clinica Mangiagalli di Milano, dove ha appena partorito, la showgirl parmense ha presentato ai follower la sua bambina, frutto dell’amore con il compagno, l’imprenditore Christian Milia. «Sei arrivata piccola Fara Alma, anima luminosa!», ha scritto la conduttrice di Ricette di famiglia. «Abbiamo lottato insieme da subito e finalmente ti ho tra le braccia! Con la tua voglia di vita hai stupito tutti. Anche me, nascendo in anticipo di una settimana!». Sono bastate 12 ore «dall’inizio della rottura delle acque per ... Leggi su iodonna (Di venerdì 24 settembre 2021) Si chiama Fara Alma, e il suo nome – così originale – è già di buon auspicio: Fara significa “fruttifera” e “gentile”, mentre Alma deriva dall’aggettivo latino almus, “che nutre, che dà vita”. La prima figlia di Michela Coppa, 38 anni, nasce quindi con un appellativo importante e significativo. Direttamente dalla clinica Mangiagalli di Milano, dove ha appena partorito, laparmense ha presentato ai follower la sua bambina, frutto dell’amore con il, l’imprenditoreMilia. «Sei arrivata piccola Fara Alma, anima luminosa!», ha scritto la conduttrice di Ricette di famiglia. «Abbiamo lottato insieme da subito e finalmente ti ho tra le braccia! Con la tua voglia di vita hai stupito tutti. Anche me, nascendo in anticipo di una settimana!». Sono bastate 12 ore «dall’inizio della rottura delle acque per ...

