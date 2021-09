Che cos’è la criolipolisi, il trattamento che ha sfigurato Linda Evangelista (Di venerdì 24 settembre 2021) La top model confessa il dramma vissuto a seguito di un grave intervento chirurgico, al punto tale da decidere di vivere reclusa in casa. Quale il trattamento fatto e rischi che si possono correre Pensando alle top model che hanno fatto la storia della moda negli anni Novanta impossibile non pensare alla statuaria Linda Evangelista, modella canadese di origini italiane. Dopo il successo che l’ha portata ad essere una delle modelle più famose al mondo, la Evangelista sta vivendo da anni un vero e proprio dramma, che l’ha portata a far perdere le sue tracce da ormai molto tempo. A spiegare quanto accaduto è lei stessa su Instagram. Sul suo profilo social l’ex modella, oggi 56 anni, ha confessato il terribile incidente di cui è stata protagonista, incidente che l’ha portata a rinchiudersi dentro casa. ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 24 settembre 2021) La top model confessa il dramma vissuto a seguito di un grave intervento chirurgico, al punto tale da decidere di vivere reclusa in casa. Quale ilfatto e rischi che si possono correre Pensando alle top model che hanno fatto la storia della moda negli anni Novanta impossibile non pensare alla statuaria, modella canadese di origini italiane. Dopo il successo che l’ha portata ad essere una delle modelle più famose al mondo, lasta vivendo da anni un vero e proprio dramma, che l’ha portata a far perdere le sue tracce da ormai molto tempo. A spiegare quanto accaduto è lei stessa su Instagram. Sul suo profilo social l’ex modella, oggi 56 anni, ha confessato il terribile incidente di cui è stata protagonista, incidente che l’ha portata a rinchiudersi dentro casa. ...

