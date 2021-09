Che cosa ne sarà della lotta alla mafia

(Di venerdì 24 settembre 2021) Stasera per le cose da dire a cena e pure per l’intero fine settimana avete a disposizione un numero meraviglioso del Foglio, più addentellati online e una cascata di commenti internettiani. Al centro delle conversazioni mettiamo il passaggio dal pre al dopo processo Trattativa, senza trascurare le ricostruzioni storiche e le analisi giuridiche e politiche di cui abbonda il numero di oggi. Peppe Sottile mandatelo a memoria, assieme a ciò che Giovanni Fiandaca ha detto a Luciano Capone. E da lì potrete avviare una riflessione comune, suscitare microdibattiti, per capire, dopo questa tempesta, dopo questa terribile distrazione giudiziaria e investigativa, chenerepressionecriminalità mafiosa. Perché buona partemagistratura che è succeduta a Giovanni Falcone e Paolo ...

Alla vigilia di Inter-Atalanta, Simone Inzaghi ha rilasciato una breve intervista ai microfoni di Inter TV. Di seguito tutte le sue dichiarazioni. Cosa le è piaciuto di ...