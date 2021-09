Charlene di Monaco lontana, Alberto al ballo con Sharon Stone (Di venerdì 24 settembre 2021) Charlene di Monaco ancora in Sudafrica ha lasciato ancora una volta solo Alberto a presenziare a uno degli appuntamenti più prestigiosi, il Monte-Carlo Gala for Planetary Health. Ma il Principe si è consolato al fianco di una altra donna bellissima, Sharon Stone. Charlene di Monaco è dallo scorso maggio bloccata in Sudafrica per una grave infezione alla gola, naso e orecchie a causa della quale ha subito diversi interventi e un ricovero d’urgenza a inizio settembre. La Principessa si è persa moltissimi eventi importanti a Montecarlo, lasciando suo marito solo ad affrontarli. Alberto di Monaco e Sharon Stone La separazione di Alberto e Charlene ha alimentato le voci ... Leggi su dilei (Di venerdì 24 settembre 2021)diancora in Sudafrica ha lasciato ancora una volta soloa presenziare a uno degli appuntamenti più prestigiosi, il Monte-Carlo Gala for Planetary Health. Ma il Principe si è consolato al fianco di una altra donna bellissima,diè dallo scorso maggio bloccata in Sudafrica per una grave infezione alla gola, naso e orecchie a causa della quale ha subito diversi interventi e un ricovero d’urgenza a inizio settembre. La Principessa si è persa moltissimi eventi importanti a Montecarlo, lasciando suo marito solo ad affrontarli.diLa separazione diha alimentato le voci ...

Advertising

VanityFairIt : La principessa, che a ottobre dovrebbe tornare a casa dopo i mesi difficili trascorsi in Sudafrica, ha un nuovo imp… - DonnaGlamour : La principessa Charlene è stata nominata vicepresidente della Croce Rossa di Monaco - FilippoCarmigna : Charlene di Monaco ha appena assunto un nuovo incarico a corte (ma è ancora bloccata in Sudafrica) - infoitcultura : Gli stivali savana style di Charlène di Monaco per l'Autunno 2021 sono da urlo - lillydessi : Gli stivali savana style di Charlène di Monaco per l'Autunno 2021 sono da urlo - Elle -