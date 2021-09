Champions League, disservizi con Infinity: come richiedere il rimborso (Di venerdì 24 settembre 2021) Non solo DAZN, anche Infinity ha registrato dei disservizi in occasioni della prima giornata di Champions League, gli abbonati hanno riscontrato dei problemi durante la visione delle partite. Per questo motivo è stato deciso di rimborsare gli utenti, i dettagli sono stati specificati tramite una mail. “Caro cliente, nonostante la scrupolosa preparazione tecnica in atto da settimane per assicurare la miglior visione, in occasione della trasmissione delle prime partite di Champions League, le strutture di Infinity+ hanno registrato comportamenti informatici anomali che hanno generato ad alcuni utenti difficoltà di accesso inaccettabili. come annunciato immediatamente a valle del problema, omaggeremo tutti i nostri clienti che potrebbero aver sofferto di ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 24 settembre 2021) Non solo DAZN, ancheha registrato deiin occasioni della prima giornata di, gli abbonati hanno riscontrato dei problemi durante la visione delle partite. Per questo motivo è stato deciso di rimborsare gli utenti, i dettagli sono stati specificati tramite una mail. “Caro cliente, nonostante la scrupolosa preparazione tecnica in atto da settimane per assicurare la miglior visione, in occasione della trasmissione delle prime partite di, le strutture di+ hanno registrato comportamenti informatici anomali che hanno generato ad alcuni utenti difficoltà di accesso inaccettabili.annunciato immediatamente a valle del problema, omaggeremo tutti i nostri clienti che potrebbero aver sofferto di ...

