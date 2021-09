Centralinista dell' Inps positivo al Covid | tamponi per decine di colleghi

Advertising

ragusaoggi : oggi su ragusaoggi | Vittoria, Di Falco: “Faccio mia la proposta dell’UICI, assumere una persona cieca come centra… -

Ultime Notizie dalla rete : Centralinista dell

PalermoToday

Un caso di contagio da Coronavirus nella sede'Inps. Unche lavora negli uffici di via Laurana'istituto previdenziale è risultato positivo dopo un primo tampone rapido e un secondo test molecolare. L'episodio ha fatto ...Con buona pace dei cittadini che reclamano l'intervento della polizia municipale e'ex ... che a stento è riuscito a contattare i gli agenti della municipale: 'Se ladel comando ...In Sicilia sono 202 i piccoli comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti che potranno beneficiare del fondo da 160 milioni di euro previsto dalla legge Realacci (158/2017) per finanziare proge ...Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato il Dpcm per il ritorno in presenza nella pubblica amministrazione. Lo afferma il ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta. «Con la ...