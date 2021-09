C’è del feeling tra Francesca Chillemi e Can Yaman, ma solo per fiction: presto le riprese di Viola come il Mare (Di venerdì 24 settembre 2021) La strana coppia: Francesca Chillemi e Can Yaman beccati insieme. Ma solo per fiction. I due attori, dopo l’immediata alchimia nel finale di Che Dio ci Aiuti 6, tornano a lavorare in un nuovo progetto per Lux Vide dal titolo Viola come il Mare. come già annunciato, la fiction è ispirata al romanzo Conosci l’estate?, di Simona Tanzini, edito da Sellerio, ed è ambientata tra la Sicilia e Roma. La protagonista interpretata dalla Chillemi è un’investigatrice particolare. Viola è una giornalista che, nonostante la sua condizione di salute, non rinuncia a svolgere il lavoro che ama. Originaria di Roma, si trasferisce a Palermo per indagare sulla morte della giovanissima Romina la quale ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 24 settembre 2021) La strana coppia:e Canbeccati insieme. Maper. I due attori, dopo l’immediata alchimia nel finale di Che Dio ci Aiuti 6, tornano a lavorare in un nuovo progetto per Lux Vide dal titoloilgià annunciato, laè ispirata al romanzo Conosci l’estate?, di Simona Tanzini, edito da Sellerio, ed è ambientata tra la Sicilia e Roma. La protagonista interpretata dallaè un’investigatrice particolare.è una giornalista che, nonostante la sua condizione di salute, non rinuncia a svolgere il lavoro che ama. Originaria di Roma, si trasferisce a Palermo per indagare sulla morte della giovanissima Romina la quale ...

