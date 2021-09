Cateno De Luca e 13 artisti siciliani in tour: crowdfunding per la Casa della musica (Di venerdì 24 settembre 2021) E’ stato presentato, questa mattina a Palermo, nel corso di una conferenza stampa che si è svolta a Villa Filippina, il tour musicale “ A modo mio”, un ciclo di concerti che si svolgeranno da ottobre a dicembre in tutta la Sicilia. Protagonisti di questo tour saranno la band di Cateno De Luca (Cateno e Leggi su ilmattinodisicilia (Di venerdì 24 settembre 2021) E’ stato presentato, questa mattina a Palermo, nel corso di una conferenza stampa che si è svolta a Villa Filippina, ille “ A modo mio”, un ciclo di concerti che si svolgeranno da ottobre a dicembre in tutta la Sicilia. Protagonisti di questosaranno la band diDe

