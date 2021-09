Caso Ziliani | ordinanza | ' proposito omicidiario frutto di una lunga premeditazione'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 24 settembre 2021) Milano, 24 set. (Adnkronos) - Dalle indagini si evidenzia come '' ilsia stato ildi unache ha permesso ai tre indagati di organizzare un piano criminoso che ha permesso loro di celare per lungo tempo la morte della donna e di depistare le indagini a loro carico''. E' quanto si sottolinea nell'di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Brescia, nei confronti di due sorelle di 26 e 19 anni - rispettivamente impiegata e studentessa, figlie di Laura, scomparsa da Temù (Bs) nella mattinata dell'8 maggio 2021 - nonché del fidanzato della sorella maggiore, uno studente universitario 27enne residente in provincia di Bergamo, ritenuti responsabili, in ...