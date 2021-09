Caso sottomarini, la Francia non si piega agli Usa: così prepara la “vendetta indiana” (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma, 24 set – La Francia appronta la “vendetta indiana”. A Parigi non si limitano a incassare la “pugnalata alle spalle”, così come definita dal ministro degli Esteri Jean-Yves Le Drian, in salsa anglosassone. E neppure si accontentano della risposta diplomatica, con l’iniziale richiamo degli ambasciatori francesi in Usa e Australia. Il Caso sottomarini legato al patto Aukus per Macron è una ferita ancora aperta, fresca, quindi sanguinante. Leggi anche: Perché la Francia richiama gli ambasciatori in Usa e Australia: lezioni per l’Italia sottomarini, ora la Francia guarda all’India Parigi ha deciso allora di non accettare di buon grado lo sgarro subito e prepara il terreno per una risposta in grande stile, senza ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma, 24 set – Laappronta la “”. A Parigi non si limitano a incassare la “pugnalata alle spalle”,come definita dal ministro degli Esteri Jean-Yves Le Drian, in salsa anglosassone. E neppure si accontentano della risposta diplomatica, con l’iniziale richiamo degli ambasciatori francesi in Usa e Australia. Illegato al patto Aukus per Macron è una ferita ancora aperta, fresca, quindi sanguinante. Leggi anche: Perché larichiama gli ambasciatori in Usa e Australia: lezioni per l’Italia, ora laguarda all’India Parigi ha deciso allora di non accettare di buon grado lo sgarro subito eil terreno per una risposta in grande stile, senza ...

