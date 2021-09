Caso Saman, le strumentalizzazioni deviano l’attenzione da ciò che importa davvero (Di venerdì 24 settembre 2021) Dal 29 aprile, quando si sono perse le tracce di Saman Abbas, il dibattito relativo – in rete, sui giornali e in tv – è stato per un paio di mesi martellante. Poi si è affievolito. Infine, dopo l’arresto dello zio, il tam tam è ripreso. Propongo una breve riflessione sui problemi che ho rilevato nel modo in cui quasi tutti i media trattano il Caso. In generale, per i media come per la politica, la prima regola dovrebbe essere quella di non strumentalizzare un evento criminale. Invece, la strumentalizzazione avviene sempre. In questo Caso, il femminicidio è associato all’etnia dei pachistani e alla religione islamica: lo fanno la destra più o meno estrema e i media che le sono vicini, per fomentare spinte xenofobe, assumendo (o apertamente dicendo) che chi è pachistano e/o musulmano ha più probabilità di trovarsi (come vittima o ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) Dal 29 aprile, quando si sono perse le tracce diAbbas, il dibattito relativo – in rete, sui giornali e in tv – è stato per un paio di mesi martellante. Poi si è affievolito. Infine, dopo l’arresto dello zio, il tam tam è ripreso. Propongo una breve riflessione sui problemi che ho rilevato nel modo in cui quasi tutti i media trattano il. In generale, per i media come per la politica, la prima regola dovrebbe essere quella di non strumentalizzare un evento criminale. Invece, la strumentalizzazione avviene sempre. In questo, il femminicidio è associato all’etnia dei pachistani e alla religione islamica: lo fanno la destra più o meno estrema e i media che le sono vicini, per fomentare spinte xenofobe, assumendo (o apertamente dicendo) che chi è pachistano e/o musulmano ha più probabilità di trovarsi (come vittima o ...

Advertising

fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: CASO SAMAN - 'La prima regola dovrebbe essere quella di non strumentalizzare un evento criminale. Invece...' @GiovannaCos… - ilfattoblog : CASO SAMAN - 'La prima regola dovrebbe essere quella di non strumentalizzare un evento criminale. Invece...'… - m_angella14 : Caso Saman: “Aiutai lo zio 2 anni fa, non mi parve una cattiva persona”. VIDEO - Carlino_Reggio : Caso Saman, lo zio riconosciuto da un neo. Il 29 settembre si decide sull'estradizione - storie_italiane : Lettera anonima sul caso Saman Abbass: “cercatela in acqua” ???????? -