Caso Saman Abbas, l’ambasciatore pachistano sulla richiesta di estradizione di Cartabia: “Piena cooperazione” (Di venerdì 24 settembre 2021) Arrivano da voci rappresentanti del Pakistan le ultime novità sul Caso di Saman Abbas. l’ambasciatore pachistano a Roma, Jahuar Saleem si è espresso in merito alla richiesta di estradizione per i genitori della giovane, firmata dal ministro Marta Cartabia nella giornata di ieri. Il diplomatico ha dato per certa la collaborazione del suo Paese. Caso Saman Abbas, il Pakistan collaborerà con le autorità italiane l’ambasciatore pachistano a Roma, Jahuar Saleem ha rilasciato dichiarazioni importanti ai microfoni di Adnkronos a proposito del Caso di Saman Abbas. All’indomani della richiesta del ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 24 settembre 2021) Arrivano da voci rappresentanti del Pakistan le ultime novità suldia Roma, Jahuar Saleem si è espresso in merito alladiper i genitori della giovane, firmata dal ministro Martanella giornata di ieri. Il diplomatico ha dato per certa la collaborazione del suo Paese., il Pakistan collaborerà con le autorità italianea Roma, Jahuar Saleem ha rilasciato dichiarazioni importanti ai microfoni di Adnkronos a proposito deldi. All’indomani delladel ...

Advertising

lucialeone70 : Caso Saman, le strumentalizzazioni deviano l’attenzione da ciò che importa davvero - Rock42719224 : RT @ilfattoblog: CASO SAMAN - 'La prima regola dovrebbe essere quella di non strumentalizzare un evento criminale. Invece...' @GiovannaCos… - zazoomblog : Caso Saman le strumentalizzazioni deviano l’attenzione da ciò che importa davvero - #Saman #strumentalizzazioni… - Davide70405052 : RT @ilfattoblog: CASO SAMAN - 'La prima regola dovrebbe essere quella di non strumentalizzare un evento criminale. Invece...' @GiovannaCos… - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: CASO SAMAN - 'La prima regola dovrebbe essere quella di non strumentalizzare un evento criminale. Invece...' @GiovannaCos… -