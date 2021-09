Caso - Maignan | parla il tifoso | ' Avevo bevuto troppo'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Caso Maignan

Il tifoso colpevole degli insulti adurante Juve - Milan si scusa per il suo gesto Dopo essere stato denunciato ed espulso da Stadium e club di appartenenza, il sindacalista di ...ROVIGO - Davide Gabrielli, il tifoso della Juve autore degli insulti razzisti a Mike, è stato identificato ieri dalla Digos di Torino dopo l'analisi delle registrazioni interne all'Allianz Stadium. L'uomo era iscritto allo Juventus Club Gaetano Scirea di Castagnaro (Verona), ...Su Gazzetta, Insulti a Maignan, è un operaio di Rovigo: «Troppa birra». Identificato grazie ai video che ha postato, denunciato per istigazione all’odio: ..."Denunciato il tifoso che ha insultato Maignan": titola così questa mattina il Quotidiano Sportivo in merito agli insulti razzisti che il portiere francese del Milan ha ...