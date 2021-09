Caserta, madre rompe denti e zigomi al figlio di 11 anni per ottenere il risarcimento dell’assicurazione (Di venerdì 24 settembre 2021) Ha picchiato il figlio di 11 anni provocandogli gravi traumi al volto per ottenere il risarcimento dell’assicurazione. Questo è quanto fatto da una donna nel Casertano, insieme ad altre tre persone. I carabinieri hanno rilevato almeno altri 15 episodi simili ed effettuato 6 arresti. madre spacca i denti al figlio per ricevere i soldi dell’assicurazione: il caso Falsi incidenti stradali, traumi provocati su minori, questo è quanto scoperto dai carabinieri di Caserta che hanno effettuato 6 arresti. Per rendere credibili falsi incidenti stradali e ottenere i risarcimenti dell’assicurazione, alcune persone provocavano veri e propri ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 24 settembre 2021) Ha picchiato ildi 11provocandogli gravi traumi al volto peril. Questo è quanto fatto da una donna nelno, insieme ad altre tre persone. I carabinieri hanno rilevato almeno altri 15 episodi simili ed effettuato 6 arresti.spacca ialper ricevere i soldi: il caso Falsi incistradali, traumi provocati su minori, questo è quanto scoperto dai carabinieri diche hanno effettuato 6 arresti. Per rendere credibili falsi incistradali ei risarcimenti, alcune persone provocavano veri e propri ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Caserta, madre picchia figlio e gli spacca i denti per intascare soldi dell'assicurazione #caserta… - andfranchini : RT @andfranchini: Caserta, madre picchia figlio e gli spacca i denti per intascare soldi dell'assicurazione - OhhRenato : Falsi incidenti per ottenere i risarcimenti, coinvolgevano anche minori. Ad es. un 11enne, picchiato da 3 persone,… - andfranchini : Caserta, madre picchia figlio e gli spacca i denti per intascare soldi dell'assicurazione - foreveragain70 : I figli E figl so' piezz' 'e còre -