Caserta | madre rompe denti e zigomi al figlio di 11 anni per ottenere il risarcimento dell' assicurazione

Un ragazzo di 11 anni, riferisce TgCom24, sarebbe stato picchiato anche da sua madre, che insieme ad altre 3 persone gli avrebbe inferto numerosi traumi. L'adolescente sarebbe stato colpito al fine di ottenere il risarcimento dell'assicurazione, rompendogli denti e zigomi.

