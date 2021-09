Caserta, madre picchia figlio e gli spacca i denti per intascare soldi dell'assicurazione (Di venerdì 24 settembre 2021) commenta Per rendere credibili i loro falsi incidenti stradali e per ottenere cospicui risarcimenti dalle assicurazioni , coinvolgevano anche minori. Come nel caso di un ragazzo di 11 anni, picchiato ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 24 settembre 2021) commenta Per rendere credibili i loro falsi incistradali e per ottenere cospicui risarcimenti dalle assicurazioni , coinvolgevano anche minori. Come nel caso di un ragazzo di 11 anni,to ...

