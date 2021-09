Caserta: “A Como gara difficile, per giocare con due punte serve equilibrio” (Di venerdì 24 settembre 2021) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Strega a caccia della terza vittoria consecutiva. Dopo i successi con Ascoli e Cittadella, il Benevento di Fabio Caserta sarà impegnato domani pomeriggio, ore 14, allo stadio “Giuseppe Sinigaglia” contro il Como. I lariani non hanno mai vinto in campionato, contando all’attivo appena due punti dopo cinque giornate. A presentare il match contro la formazione guidata da GiaComo Gattuso è lo stesso Caserta, intervenuto in conferenza stampa nel giorno in cui spegne 43 candeline. Difesa – Vogliacco è una possibilità, non sono ancora convito. E’ un calciatore di affidabilità, quando ha giocato ha fatto bene, ma nel suo ruolo ci sono elementi forti e di esperienza. Valuterò soprattutto se Glik e Barba hanno recuperato dal punto di vista fisico, voglio dare continuità. Vogliacco resta un ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 24 settembre 2021) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Strega a caccia della terza vittoria consecutiva. Dopo i successi con Ascoli e Cittadella, il Benevento di Fabiosarà impegnato domani pomeriggio, ore 14, allo stadio “Giuseppe Sinigaglia” contro il. I lariani non hanno mai vinto in campionato, contando all’attivo appena due punti dopo cinque giornate. A presentare il match contro la formazione guidata da GiaGattuso è lo stesso, intervenuto in conferenza stampa nel giorno in cui spegne 43 candeline. Difesa – Vogliacco è una possibilità, non sono ancora convito. E’ un calciatore di affidabilità, quando ha giocato ha fatto bene, ma nel suo ruolo ci sono elementi forti e di esperienza. Valuterò soprattutto se Glik e Barba hanno recuperato dal punto di vista fisico, voglio dare continuità. Vogliacco resta un ...

