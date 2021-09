Caro Rosso, le smentite lasciano solo il Vicenza in bianco (Di venerdì 24 settembre 2021) Renzo Rosso (nella foto) sta facendo il massimo o quasi per il Vicenza e un patron che investe va sempre rispettato. Poi i responsabili di un club vanno giudicati in base al loro lavoro, ci sono quelli che scelgono i collaboratori giusti e quelli che sbagliano in tal senso, può succedere. Il Vicenza è partito male, ha una tifoseria esigente e giustamente abituata a vivere momenti e situazioni migliori, ci sono i margini per ripartire. E’ arrivato Brocchi in panchina e qui andiamo al sodo. Vi avevamo raccontato la scorsa settimana che c’erano stati diversi contatti e almeno un incontro (a Milano) con un allenatore. Abbiamo fatto nome e cognome: Massimo Oddo. Abbiamo anche aggiunto, Rosso non se la prenda, che un allenatore (Di Carlo) non può essere sfiduciato e poi confermato, non è un atteggiamento da club coerente. Ma ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 24 settembre 2021) Renzo(nella foto) sta facendo il massimo o quasi per ile un patron che investe va sempre rispettato. Poi i responsabili di un club vanno giudicati in base al loro lavoro, ci sono quelli che scelgono i collaboratori giusti e quelli che sbagliano in tal senso, può succedere. Ilè partito male, ha una tifoseria esigente e giustamente abituata a vivere momenti e situazioni migliori, ci sono i margini per ripartire. E’ arrivato Brocchi in panchina e qui andiamo al sodo. Vi avevamo raccontato la scorsa settimana che c’erano stati diversi contatti e almeno un incontro (a Milano) con un allenatore. Abbiamo fatto nome e cognome: Massimo Oddo. Abbiamo anche aggiunto,non se la prenda, che un allenatore (Di Carlo) non può essere sfiduciato e poi confermato, non è un atteggiamento da club coerente. Ma ...

