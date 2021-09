Carles Puigdemont arrestato in Sardegna

Advertising

è stato arrestato ieri in Sardegna. L'ex Presidente della Generalitat si trovava in esilio dopo aver assecondato la volontà del popolo catalano dichiarando nel 2017, a seguito di un ...L'ex presidente della Catalognaè stato arrestato dalla polizia in , secondo quanto riportato da diversi media iberici che citano il suo avvocato Gonzalo Boye e fonti del suo partito Junts Per Catalunya. La prima a ...L'ex presidente della Catalogna era ad Alghero per partecipare all'assemblea degli amministratori indipendentisti sardi. Ha passato la notte in carcere. Se il suo fermo venisse confermato, l'Italia ri ...Ad Alghero, unica città italiana di cultura e lingua catalana, il leader indipendentista doveva partecipare ad un incontro con il movimento autonomista sardo ed incontrare il presidente della Regione, ...