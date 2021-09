Carles Puigdemont arrestato in Sardegna | oggi l’udienza L’avvocato | «Non può essere portato in Spagna»

(Di venerdì 24 settembre 2021) Dopo l’arresto ieri appena arrivato all’aeroporto di Alghero, l’ex presidente della Generalitad della Catalognaè stato trasferito nel carcere di Sassari. Secondo quanto scrive il quotidiano spagnolo El País citando fonti giuridiche, e secondo quanto conferma il console onorario spagnolo ad Alghero,Fabio Bruno,per decidere se «rilasciarlo o ordinare l’estradizione» insarebbe prevista per le 9 del mattino di. L’avvio del processo di estradizione dovrà invece attendere, dice ancora Bruno. «Ancora non si sa quando saràdi convalida, che potrebbefissata nella tarda mattinata dio di domani, a seconda di quando arriveranno i documenti che i giudici e io dovremmo ...

rampi : Trovo fuori da ogni logica arrestare un parlamentare europeo in carica. Questo è un grosso problema è penso serva u… - borghi_claudio : Cioè, fatemi capire, con tutti i criminali a piede libero la lamorgese è riuscita ad arrestare Puigdemont? Un parla… - HuffPostItalia : L'ex presidente della Catalogna Carles Puigdemont è stato arrestato in Sardegna - guifre2053 : RT @NuriaJomba12: @boye_g Esigo che i governi italiani abbiano la libertà immediata dal presidente Carles Puigdemont, o siete antidemocrati… - jorbarafael : RT @UnioneSarda: L’ex presidente catalano Carles #Puigdemont arrestato all’aeroporto di #Alghero -

L'ex presidente della Catalognaè stato arrestato dalla polizia al suo arrivo giovedì sera all'aeroporto di Alghero sulla base di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità ..., arrestato ex presidente Catalogna/ Fermato ad Alghero, in Sardegna Una fuga rocambolesca la loro, coordinata da un rifugiato afgano a Roma, con l'aiuto dell'ex - eurodeputata ...Sassari. L'avvocato Agostinangelo Marras assiste l'ex presidente catalano Carles Puigdemont arrestato ieri 23 settembre al suo arrivo ad Alghero ed è in attesa, così come i giudici della Corte d'appel ...Così l’ex sindaco di Alghero Marco Tedde commenta l’arresto dell’ex Presidente della Catalogna Carles Puigdemont, avvenuto al suo sbarco presso l’aeroporto di Alghero sulla base di un mandato d ...