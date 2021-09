Carfagna ringrazia Draghi | “Ha indicato come priorità il rilancio del Sud”

(Di venerdì 24 settembre 2021) ROMA – “Grazie al Presidenteche indicaper l’Italia e l’Europa ildel Sud e il superamento del divario di cittadinanza: è il mio impegno di ogni giorno”. Così la ministra per il sud, Mara(foto), commenta le parole pronunciate dal premier ieri, all’Assemblea di Confindustria. Durante l’incontro è stato osservato anche un minuto di silenzio per ricordare le tante persone morte a causa del Covid: “Per dire mai più vittime, mai più chiusure, mai più limitazioni”, ha aggiunto la, esprimendo poi gioia per la riapertura della moda, delle fiere e degli impianti da sci: “Grazie al Green Pass siamo tutti più liberi”, ha concluso la ministra. L'articolo L'Opinionista.

