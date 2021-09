Card. Bassetti: "Green pass a Messa? C'è trattativa col governo ma il vaccino è garanzia di salute" (Di venerdì 24 settembre 2021) Sul Green pass per i fedeli che assistono alle messe 'c'è una trattativa in corso col governo e su quella andiamo avanti'. Lo ha detto il Cardinale Gualtiero Bassetti , presidente della Cei. 'Non ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 24 settembre 2021) Sulper i fedeli che assistono alle messe 'c'è unain corso cole su quella andiamo avanti'. Lo ha detto ilinale Gualtiero, presidente della Cei. 'Non ...

InVeritatetweet : La gerarchia vaticana si prepara a cacciare dalle chiese i fedeli che rifiutano il green pass. Catacombe sempre pi… - miaegob : @MediasetTgcom24 Card. Bassetti non rappresenta il messaggio cristoco come tutta l’attuale chiesa pro green pass e… - lella18750 : RT @MediasetTgcom24: Card. Bassetti: 'Green pass a Messa? C'è trattativa col governo ma il vaccino è garanzia di salute' #greenpass https:… - MediasetTgcom24 : Card. Bassetti: 'Green pass a Messa? C'è trattativa col governo ma il vaccino è garanzia di salute' #greenpass… - TV2000it : RT @tg2000it: In ricordo di Livatino, la messa alla Consulta del card. Bassetti @TV2000it @UCSCEI -