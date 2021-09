Card Bassetti CEI | ' Green pass a Messa? C' è trattativa col governo'

Advertising

MediasetTgcom24 : Card. Bassetti: 'Green pass a Messa? C'è trattativa col governo ma il vaccino è garanzia di salute' #greenpass… - KattInForma : Certificazione verde. Card. Bassetti: non è richiesta per le celebrazioni - ninoBertolino : RT @MediasetTgcom24: Card. Bassetti: 'Green pass a Messa? C'è trattativa col governo ma il vaccino è garanzia di salute' #greenpass https:… - serenel14278447 : Bassetti: Green pass a Messa? C'è una trattativa con il governo - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Card. Bassetti: 'Green pass a Messa? C'è trattativa col governo ma il vaccino è garanzia di salute' #greenpass https:… -

Ultime Notizie dalla rete : Card Bassetti

: 'Non è un questione semplice' Al momento la Chiesa è uno dei pochi luoghi al chiuso in cui si può entrare senza la certificazione verde. E', infatti, obbligatoria per i locali dei ...Ne ha parlato il presidente della Cei,. Gualtiero: 'Noi abbiamo una trattativa con il governo, andiamo secondo quella', ha detto a margine dell'assemblea dei vescovi europei in corso a ..."La certificazione verde non è richiesta per partecipare alle celebrazioni. Si continua a osservare quanto previsto dal Protocollo CEI-Governo del 7 maggio 2020, integrato con le successive indicazion ...Sul Green Pass per i fedeli che assistono alle messe "c'è una trattativa in corso col governo e su quella andiamo avanti. Resta valido il protocollo". Lo ha detto il cardinale Gualtiero Bassetti, pres ...