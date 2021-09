Caravaggio, dalle tensioni nel centrodestra alla sede della Lega imbrattata: per le elezioni è sfida a 4 (Di venerdì 24 settembre 2021) Caravaggio. Il centrodestra diviso, gli scambi di accuse e gli atti di vandalismo subiti dal candidato leghista Giuseppe Prevedini: dai danneggiamenti alla carrozzeria dell’auto utilizzata per promuovere la campagna all’imbrattamento della sede del Carroccio. È infuocato il clima elettorale nella cittadina della Bassa, in vista delle elezioni comunali del 3-4 ottobre. Nell’area di centrodestra scendono in campo l’ex sindaco Prevedini (Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia) e Carlo Mangoni (con le civiche ‘Caravaggio popolare e solidale’ e ‘Insieme con Baruffi per Mangoni sindaco’). C’è poi Sebastiano Baroni (‘sinistra per Caravaggio’) leader indiscusso per quella fetta di elettorato. I tre se la ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 24 settembre 2021). Ildiviso, gli scambi di accuse e gli atti di vandalismo subiti dal candidato leghista Giuseppe Prevedini: dai danneggiamenticarrozzeria dell’auto utilizzata per promuovere la campagna all’imbrattamentodel Carroccio. È infuocato il clima elettorale nella cittadinaBassa, in vista dellecomunali del 3-4 ottobre. Nell’area discendono in campo l’ex sindaco Prevedini (, Fratelli d’Italia e Forza Italia) e Carlo Mangoni (con le civiche ‘popolare e solidale’ e ‘Insieme con Baruffi per Mangoni sindaco’). C’è poi Sebastiano Baroni (‘sinistra per’) leader indiscusso per quella fetta di elettorato. I tre se la ...

