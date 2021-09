Capri, prima estate con le boe a tutela del mare. Giugni (Marevivo): Ora il Ministero vari l’area protetta (Di venerdì 24 settembre 2021) Dopo più di trent’anni di appelli e di richieste da parte di marevivo e degli altri ambientalisti capresi, il comune di Capri ha provveduto alla posa di gavitelli nell’area compresa tra i Faraglioni e la baia di Marina Piccola e il comune di AnaCapri nella zona della Grotta Verde. Si tratta, si legge in una nota diramata dall’associazione marevivo, di “un primo importante passo per la salvaguardia del mare e della sua biodiversità, che ha lo scopo di limitare l’assalto di imbarcazioni sotto costa al fine di evitare rischi per l’incolumità dei bagnanti e garantire la tutela dell’ambiente. Il provvedimento è in linea con il più ampio percorso di istituire l’area Marina protetta dell’isola di Capri, finalizzata a ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 24 settembre 2021) Dopo più di trent’anni di appelli e di richieste da parte divivo e degli altri ambientalisti capresi, il comune diha provveduto alla posa di gavitelli nelcompresa tra i Faraglioni e la baia di Marina Piccola e il comune di Ananella zona della Grotta Verde. Si tratta, si legge in una nota diramata dall’associazionevivo, di “un primo importante passo per la salvaguardia dele della sua biodiversità, che ha lo scopo di limitare l’assalto di imbarcazioni sotto costa al fine di evitare rischi per l’incolumità dei bagnanti e garantire ladell’ambiente. Il provvedimento è in linea con il più ampio percorso di istituireMarinadell’isola di, finalizzata a ...

