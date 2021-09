"Capienza stadi al 100%?": parla il presidente della FIGC (Di venerdì 24 settembre 2021) Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito all'ampliamento della Capienza degli stadi ai canali ufficiali della Federcalcio. Di seguito quanto evidenziato: "L'inizio dei campionati con la presenza dei tifosi ci ha riconciliati con la vera essenza del calcio: la passione. L'apertura del Governo sull'aumento della Capienza negli stadi è un'ottima notizia. La sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, sta lavorando senza sosta per arrivare a un risultato per noi fondamentale e per questo dobbiamo ringraziarla. Attendiamo fiduciosi che si concludano le valutazioni della cabina di regia, in raccordo con il CTS, di sicuro i dati dimostrano che con il Green ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 24 settembre 2021) Il, Gabriele Gravina, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito all'ampliamentodegliai canali ufficialiFedercalcio. Di seguito quanto evidenziato: "L'inizio dei campionati con la presenza dei tifosi ci ha riconciliati con la vera essenza del calcio: la passione. L'apertura del Governo sull'aumentonegliè un'ottima notizia. La sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, sta lavorando senza sosta per arrivare a un risultato per noi fondamentale e per questo dobbiamo ringraziarla. Attendiamo fiduciosi che si concludano le valutazionicabina di regia, in raccordo con il CTS, di sicuro i dati dimostrano che con il Green ...

